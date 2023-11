Selena Gomez war jahrelang offline

Internet Detoxing – so bleibt man mental fit

«Ich war seit viereinhalb Jahren nicht mehr im Internet», verkündete Selena Gomez in der TV-Show Good Morning America. «Das hat mein Leben völlig verändert. Ich bin glücklicher. Ich bin mehr präsent. Ich habe mehr Kontakt zu Menschen. Dadurch fühle ich mich gut», so der Superstar. Sie rückt jetzt ihre mentale Gesundheit in den Fokus. Das wollt ihr auch? Diese Tipps helfen beim Internet-Detoxing.