Ihr könnt so viel in Seren, Cremes und Masken investieren, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht täglich auf UV-Schutz setzt, ist eure Haut verloren. So – kurz und knackig zusammengefasst – der Konsens zum Thema Gesichtspflege und jugendliches Antlitz. Ist gut, haben wir verinnerlicht.

Was in Sachen Hautpflege aber ebenfalls immer wichtiger wird, ist der Schutz vor Umweltschmutz. Je wärmer es auf unserem muckeligen Planeten nämlich wird, umso mehr schnellen die Schadstoffwerte vor allem in Städten in die Höhe. Was da so durch die Luft segelt, heftet sich im Laufe des Tages auf unsere Haut, verstopft die Poren, sorgt für Irritationen und Unreinheiten. Egal, im Moment ist man schliesslich eh hauptsächlich daheim? Dieser Gedankengang hinkt leider, denn in unseren eigenen vier Wänden setzen wir uns dafür Hausstaub und mehr und mehr Elektrosmog aus. Hier surrt ein Smartphone, da ein Notebook, neben dem Bett wartet das Tablet, WLAN, Bluetooth und TV erledigen ihr Übriges. Da soll sich noch einer wundern, dass unser Teint fahl und strapaziert daherkommt.