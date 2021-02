Style: Was genau passiert bei einem Sturm Facial – wodurch entsteht der ikonische Sturm-Glow?

Dr. Barbara Sturm: Meine Gesichtsbehandlungen verfolgen einen heilenden Ansatz. Ich lehne die Methodik «die Haut angreifen, um die Haut zu retten» ab und weigere mich, Säurepeelings, Laser oder andere Methoden zu verwenden, die absichtlich Hautzellen zerstören oder die Hautbarrierefunktion schädigen. Die Kosmetiker*innen in unseren Boutiquen & Spas sind extrem gut geschult, was Hautkrankheiten und die Produkte, Inhaltsstoffe und Ansätze, die am besten zu den spezifischen Bedürfnissen des Hauttyps passen, angeht.

Die Instant-Glow-Behandlung ist mein Signatur #SturmGlow-Treatment. Ich habe die Gesichtsbehandlung in meiner Klinik in Düsseldorf entwickelt und sie umfasst alles: von Reinigung, Peeling und Extraktion bis hin zu Lymphdrainage und straffender Massage. Sie versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, stärkt die Hautbarrierefunktion und mildert Anzeichen von Irritationen, so dass die Haut sofort einen taufrischen Sturm-Glow erhält.