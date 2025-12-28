Warum können wir keine Komplimente annehmen?

Männer, you too!

Und dann kommen da noch die Männer: Deren Komplimente sind oft noch viel schwieriger anzunehmen. «Die Hose sitzt gut» kommt von einem Boy? Ähm, bitte …? Man möchte keinesfalls aufs Äussere reduziert werden. Weil wir viel mehr sind. Das ist natürlich richtig. Aber genauso wie Leistung ist auch ein Look nicht gewöhnlich und muss nicht abgetan werden. Und sind wir mal ganz ehrlich, ganz leicht haben es Männer heutzutage nicht mehr. Spontan rausschleudern, was einem auf der Zunge liegt, funktioniert nicht mehr. Die Autorin dieses Textes zum Beispiel macht den Brüsten und Ausschnitten ihrer Freundinnen gerne Komplimente. Ein Mann kann das kaum, ohne als sexistisch und lüstern zu gelten. Da muss er schon wahnsinnig galant formulieren können. Also: Wir Frauen müssen lernen, zu differenzieren.