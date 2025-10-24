Olivenöl

Cate Blanchett schwört darauf: Die 54-jährige Schauspielerin weiss, dass Olivenöl viel mehr kann, als nur in der Pfanne brutzeln. Das flüssige Wundermittel, das garantiert jeder von uns in der Küche zu stehen hat, wird deshalb jetzt am besten direkt ins Bad umgesiedelt. Hier mischen wir uns daraus Masken und Peelings (zum Beispiel mit Meersalz und Grapefruitsaft), behandeln trockene, juckende Stellen und versorgen unsere Haut so mit wichtigen Nährstoffen und Vitaminen. Übrigens: Der Koch-Favorit taugt auch ganz hervorragend als Massageöl.