Wo ist der Haken?

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Einen klitzekleinen Haken gibt es an der Geschichte: Die Unreinheiten die «an die Oberfläche» transportiert werden, sind wörtlich zu nehmen. In den ersten Tagen nach der Anwendung kommt erst einmal alles ans Licht, was noch unter der oberen Hautschicht geschlummert hat. Dann heisst es geduldig bleiben und ja nicht drücken! Um unangenehmes Brennen zu vermeiden, bekommt auch die Salicylsäure erst einmal eine Pause. Ist einmal alles abgeklungen, können die BHA-Produkte regelmässig angewendet werden, um den porentief-reinen Effekt zu halten. Hallo, Porzellan-Teint!