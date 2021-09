Früher war alles einfacher – sogar das Abnehmen. Als man noch jünger war, konnte man essen, was man wollte, ging ab und zu zum Sport und schon sind die Kilos geschmolzen. Heute ist es anders: Da muss man das Essen gefühlt nur anschauen und schon nimmt man zu. Stimmt es wirklich, dass wir im Alter schneller zunehmen?



Wir würden euch ja gerne etwas anderes sagen, aber leider ist es tatsächlich so: Wer gleich viel isst wie früher, legt tendenziell ab 40 Jahren an Gewicht zu. Der Grund ist eine Reihe von Veränderungen, die unser Körper mit zunehmendem Alter durchläuft.