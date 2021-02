Verzicht auf Fleisch

Der Trend zur fleischlosen Ernährung führt bei vielen Frauen zu Eisendefiziten. Lebensmittel tierischer Herkunft, speziell Fleisch, haben in weiten Kreisen einen schlechten Ruf. So ist jede dritte Frau zwischen 15 und 18 Jahren eine Fleischverachterin. Stark im Trend sind die Teilzeitvegetarier. 40 Prozent geben an, bewusst kein Fleisch zu essen. Vegetarierinnen haben generell ein erhöhtes Risiko für Eisenmangel, weil das gut resorbierbare tierische Eisen aufgrund ihrer Ernährung nicht vorkommt. Zudem kann sich das häufig als Proteinquelle verwendete Sojaeiweiss negativ auf die Eisenresorption auswirken. Welche Nährstoffe Vegetarierinnen brauchen, lest ihr in diesem Artikel.