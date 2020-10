Kneipp-Therapie: Eine Anleitung zum Wassertreten

Warum sich Warmduscher*innen trotzdem einem Kälteschock unterziehen sollen?

Weil das kalte Wasser positive Temperaturreize bewirkt. Kurzzeitig verengen sich dabei die Blutgefässe, die sich im Anschluss wieder weiten – das fördert die Durchblutung im Körper. Kneippen (auch Hydrotherapie genannt) bringt so den Kreislauf in Schwung, regt den Stoffwechsel an, strafft die Haut, stärkt das Immunsystem, hilft gegen Krampfadern und versetzt den Körper in Entspannung.



Darauf stiess der bayrische Naturheilkundler und Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) nachdem er an einer Lungenerkrankung litt und zufälligerweise das Buch «Unterrricht von Kraft und Heilkraft des frischen Wassers» von Johann Siegemund Hahn entdeckte.



Kneipp folgte den Lehren des Buches, stieg zwei- bis dreimal wöchentlich kurz in die eiskalte Donau und wurde wieder gesund. Daraufhin vermittelte er das Kneippen anderen Leuten weiter.