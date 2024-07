Ist man denn nicht sogar verpflichtet, ältere Familienmitglieder vor Demütigungen und Blamagen zu schützen?

Das ist die Frage – wie weit kann und darf man intervenieren? So wie man als Eltern seine Kinder ja auch nicht vor allen Verletzungen und Liebeskummer schützen kann. Aber man sollte da sein – und unterstützen. Das erlebt im Moment ja auch Joe Biden in seinem Umkreis, was allerdings das Problem nicht löst.