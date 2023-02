Wie sich die Mens ab 40 verändert

Was sind die Wechseljahre?

Die meisten Frauen bemerken die verräterischen Anzeichen mit Mitte 40. Die Blutungen treten unregelmässiger auf als gewohnt, Hitzewallungen und Schweissausbrüche gehören plötzlich zur Tagesordnung. Das alles liegt nicht am Stress, sondern an dem sich verändernden Spiegel der Geschlechtshormone Progesteron und Östrogen. Die Eierstöcke produzieren weniger davon, der Eisprung wird seltener oder bleibt ganz aus – die Fruchtbarkeit nimmt ab.

Neben den allgemein bekannten Hitzewallungen können sich die Wechseljahre übrigens auch mit Energielosigkeit und Erschöpfung, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme, Reizbarkeit und einer trockenen Scheide bemerkbar machen. Die Digitalplattform XbyX, die Nahrungsergänzung in den Wechseljahren anbietet, hat 2019 eine repräsentative Umfrage mit mehr als 1.000 Frauen zwischen 40-55 Jahren zu Gesundheit und Menopause durchgeführt. Hitzewallungen kamen hier mit rund 40 Prozent erst an sechster Stelle der meistbeklagten Symptome.