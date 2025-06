Lindert Bauchkrämpfe

Das Öl verringert den Kalziumgehalt in den Muskelzellen und führt so zur Entspannung in den glatten Muskelzellen des Magen-Darm-Traktes. In anderen Worten ausgedrückt: Krämpfe werden gelöst. Warum der Kalziumgehalt eine Rolle spielt? Dessen erhöhte Konzentration gibt dem Körper das Signal, die Muskeln anzuspannen.