Bevor tropische Nächte mit voller Wucht angerollt kommen, spielen wir sie gerne herunter. Das bisschen Hitze? Können wir bestimmt handlen! Ja ja, von wegen... Zeigt sich der Sommer plötzlich von seiner heissesten Seite, liegen wir fluchend und verzweifelt nach Schlaf suchend im Bett. Die Haut klebt und das Thermometer zeigt noch immer über 20 Grad an. Die Lösung? Wir stellen den Ventilator direkt vors Bett, damit er uns von unseren Qualen erlöst. Leider ist das nicht immer clever...