Nasenspray ist gefährlicher, als wir alle denken

Seit 15 Jahren hängt der deutsche Rapper Sido an der Flasche – und zwar an der, in der sich das Nasenspray befindet. Das gestand er kürzlich in einem Interview. Und plötzlich erinnern sich alle wieder daran, was einem der Apotheker jedes Mal rät, wenn man eins der rettenden Sprays ersteht: «Nicht länger als eine Woche benutzen.»