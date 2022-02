Er ist nicht vollkommen verwahrlost. Er rieche jetzt einfach nach Mensch – ein Geruch, den die meisten von uns heute kaum noch kennen, weil wir peinlich bemüht sind, ihn täglich abzuwaschen und zu überparfümieren. Wenn er in den dunklen Wintermonaten nur zwischen Büro und Zuhause pendle und er kaum Bewegung habe, dann fühle er sich armselig. Und rieche auch so. Früher habe er einfach mehr Deo benutzt. Heute weiss er, was ihm sein Körper sagen will: Weniger «Wasch dich jetzt!», sondern mehr «Geh raus und bewege dich».