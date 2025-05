Endometriose erklärt

Doch was ist Endometriose überhaupt? Kurz: eine Gewebestörung der Gebärmutter. Die Schleimhautzellen aus der Gebärmutter breiten sich über die Eileiter ins kleine Becken aus, in die Eierstöcke, die Eileiter, aussen an der Gebärmutter oder in der Bauchhöhle. Das kann starke Schmerzen verursachen, denn die verstreuten Endometrium-Zellen verhalten sich wie die Gebärmutterschleimhaut. Sie schwellen zyklisch an und lösen sich mit der Menstruation wieder auf. Es kommt zu Verwachsungen und Entzündungen. Problematisch sind Krankheitsverläufe, die über Jahre, manchmal Jahrzehnte verschleppt werden. Es kann zu Verwachsungen zwischen Harnblase und Gebärmutter, Vagina sowie der inneren Darmwand kommen.