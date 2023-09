Sind Zerkarien in Badeseen gefährlich?

Wie sich Schwimmer*innen vor Zerkarien schützen können

Mit blossem Auge sind die Larven nicht zu erkennen. Schützen kann man sich dennoch. Zerkarien bevorzugen flaches, stehendes Gewässer und Wassertemperaturen über 20 Grad. Wer einem Befall vorbeugen will, sollte flache Uferzonen meiden – vor allem, wenn dort Wasserpflanzen wachsen. Am besten springt man direkt in tiefes Wasser – etwa vom Steg oder Boot aus. Zudem gilt es, Gebiete mit Wasserschnecken und Wasservögeln zu vermeiden. An Seen, die bereits Badedermatitis-Fälle hatten, gibt es oft Warnhinweise. Es ist zudem ratsam, das Baden in den frühen Morgenstunden zu vermeiden.