So hilft die Expertin bei Endometriose

Wann (bei welchen Symptomen) sollte man sich an einen Arzt oder eine Ärztin wenden?

Auf jeden Fall sollte man einen Arzt aufsuchen, wenn die Periodenschmerzen beginnen den Alltag einzuschränken, man nicht mehr vollständig am normalen Leben teilnehmen kann und wenn einige der oben genannten Symptome zutreffen. Meine Homepage www.endometriosevereinigung-schweiz.ch zeigt auch vieles davon auf.



Welche Rolle spielt die Ernährung?

Ein gesunder Lifestyle ist auf jeden Fall vorteilhaft. Einige Endometriosevereinigungen in Europa haben spezielle Ratgeber betreffend Endometriose und Ernährung erstellt. Wir in gynpoint unterstützen ein ganzheitliches Konzept, in welchem die Ernährung natürlich ebenfalls eine grosse Rolle spielt. Eine hormonfreundliche Ernährung soll zu einem ausgewogenen und hormonfreundlichen Nahrungsplan dienen.