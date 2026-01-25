Wie kommt es zur falschen Körperhaltung?

Schon mal was vom Handynacken gehört? Das ist kein Schimpfwort, sondern ein Phänomen, das auftritt, wenn wir häufig und lang auf unser Smartphone schauen. Ganz ähnlich siehts mit dem langen Sitzen im Büro in Kombination mit auf-den-Bildschirm-starren aus. Und: Sogar Babys zu stillen oder zu tragen – vor allem, wenn das vornehmlich auf einer Seite passiert – kann schädlich sein. Die Folge der einseitigen Belastungen: Muskeln verkürzen oder verhärten sich und wir trainieren uns die Fehlhaltung an. Rückenschmerzen gehören schon bald zur Tagesordnung, das Risiko eines Bandscheibenvorfalls erhöht sich drastisch und so richtig elegant sieht die krumme Haltung im Alltag auch nicht aus. Was also tun?