Steckt das Cholesterin im Eigelb?

Vorsicht mit dem Gelben vom Ei

Zurück zur Studie: Sind Eier nun ungesund? Ja. Oder zumindest ein Teil davon. Die Forscher*innen fanden tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Eiern und einer erhöhten Mortalität. «Jede zusätzliche Aufnahme von 300 Milligramm Cholesterin pro Tag steigerte das allgemeine Sterberisiko um 19 Prozent, das kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko um 16 Prozent und das Risiko, an einer Krebserkrankung zu sterben um 24 Prozent», heisst es in der Fachzeitschrift aerztezeitung.de. Schon ein halbes Ei pro Tag, erhöhe die Sterblichkeit um 7 Prozent, so die Autor*innen der Studie.