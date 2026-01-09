Ungeduscht zum Date?

Pheromone steuern Anziehungskraft

Das Problem daran, vor dem Date zu duschen, sich einzucremen und mit dem Lieblingsparfum zu besprühen? Wir duften zwar gut, aber leider nicht mehr nach uns selbst. Jeder Mensch besitzt einen ganz speziellen Eigengeruch, der vor allem durch die Pheromone (griechisch für «Träger von Erregung») in unserem Schweiss gesteuert wird. Und der zieht das Gegenüber an oder eben nicht. Keine Sorge, das Date wird nicht denken, dass ihr stinkt – der Prozess findet ganz unterbewusst statt. Wer also wissen möchte, ob jemand genetisch zu einem passt, sollte in Zukunft ganz natürlich, ohne den Einsatz jeglicher künstlicher Duftstoffe, zum Treffen mit der potenziellen neuen Partnerin oder dem potenziellen neuen Partner erscheinen. Egal wie sehr ihr euer Lieblingsparfum mögt, das Weglassen lohnt sich.