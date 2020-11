Warum auch Männer ihren Beckenboden trainieren sollten

Das richtige Training

«Ich mache nicht nur reine Beckenbodenübungen mit den Männern, sondern integriere diese immer in andere Übungen wie zum Beispiel ein Hanteltraining.» Und das meistens in einer Einzellektion. Denn während es für Frauen ganz normal ist, zusammen das «Lift fahren» zu üben, möchten die meisten Männer im Gym lieber so tun, als ginge es ihnen allein um die Beinmuskulatur.