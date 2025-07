Aber warum passiert das gerade am Po?

Die Gesichtshaut ist der Haut am Po rein vom Aufbau her sehr ähnlich. Aber um es mal simpel auszudrücken: Auf unserem Gesicht sitzen wir nicht den ganzen Tag. Die Haut am Po hingegen wird so gut wie den ganzen Tag beansprucht. Dazu kommt, dass die meisten Leute am Po mehr Haare haben. Und dann kommen der Druck vom Sitzen und die permanente Reibung durch Kleidung dazu. Das sorgt für mehr Irritation und begünstigt Entzündungen.