Immer schön langsam

Eure Blutwerte sind mustergültig, aber eure Mähne fühlt es trotzdem nicht so? Kurze Frage, habt ihr vielleicht gerade eine Crash Diät hinter euch? Wenn wir schnell viel Gewicht verlieren (ob gewollt oder durch Krankheit) fährt unser Körper sicherheitshalber in den Überlebensmodus. Und – das haben wir ja oben bereits angesprochen – entledigt sich allem, was er nicht zwingend benötigt. Bis die Kopfhaut effektiv auf den Mangel reagiert, dauert es allerdings bis zu drei Monate. Dann, wenn wir meist schon wieder vergessen haben, was war, fallen die Haare (zum Glück nur vorübergehend) in Massen aus.