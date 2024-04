Woher wissen wir eigentlich, wann wir Durst haben?

Prinzipiell sollte man ja nicht erst trinken, wenn man effektiv durstig ist. Wenn ihr viel an der Flasche hängt, ist das also erst einmal nichts Schlechtes. Die Expertin erklärt: «Unser Durstgefühl wird zum grössten Teil in einem Bereich des Gehirns geregelt, im Hypothalamus. Der ist empfindlich auf die Konzentration von Salzen und anderen Molekülen im Blut. Ist unser Blut zu stark konzentriert und folglich nicht mit genügend Wasser versetzt, werden die Rezeptoren im Hirn getriggert und vermitteln uns ‹trinken ist jetzt dringend nötig›.» Dem nicht nachzugeben, ist natürlich unangenehm – und auch alles andere als gesund.