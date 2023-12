Vitamin D

Vitamin D hat viele wichtige Funktionen im Körper: Es fördert die Bildung von Immunzellen, ist wichtig für den Kalzium- und somit den Knochenstoffwechsel, für die Muskulatur, das Immunsystem und die Psyche. «Da vor allem ältere Erwachsene insbesondere in den Wintermonaten einen Vitamin-D-Mangel aufweisen, würde ich diesen die Supplementierung im Winter von 800 IE/d – 800 Internationale Einheiten pro Tag – respektive 20 mcg/d, also 20 Mikrogramm pro Tag, prophylaktisch generell empfehlen», so die Apothekerin.