Was wir über Menopause und Aktivitätslevel wissen

Östrogen verändert die Gehirnaktivität – und damit die körperliche Aktivität. In einer neuen Studie an Mäusen (Menschen und Mäuse haben viele der relevanten Hormone, Gene, Neuronen gemein) geht hervor, dass Östrogenschübe Prozesse im Gehirn in Gang setzen, die die Tiere – sogar die männlichen – zu mehr Aktivität trieben. Da wir aber keine Mäuse sind, ist es nicht möglich, abschliessend zu sagen, wie sich das bei uns verhält.