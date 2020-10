Wechseljahre: Es müssen nicht immer Hormone sein

Gewebe bearbeiten

Das Lasergerät FemiLift CO 2 verfügt über ein Handstück, das vaginal eingeführt wird und rundum das Gewebe bearbeiten kann. Die Behandlung erzielt einen tiefen thermischen Effekt und regt den Aufbau von Kollagen in der Vaginalschleimhaut an. Mikroskopisch kleine thermische Kanäle wirken bis tief ins Gewebe unterhalb der Schleimhaut. Bestehende Fasern werden kontrahiert, die Neubildung von Kollagen wird angeregt und das Zielgewebe wirksam verjüngt. Die Lasertherapie erfolgt durch ausgebildete, zertifizierte Ärztinnen.