Die Anzeichen und Gründe einer vorzeitigen Menopause

Wechseljahre und Menopause

Als Wechseljahre wird die Zeit kurz vor und nach der letzten Periode, Menopause genannt, bezeichnet. Durchschnittlich sind Frauen in Deutschland 51 Jahre alt, wenn sie eintreten. Bevor die Monatsblutung endet, produzieren die Eierstöcke in den Wechseljahren immer weniger Hormone. Der Eisprung bleibt häufiger aus, die Periode kommt sehr unregelmssig – bis sie komplett endet. Einmal eingetreten, lässt sich dieser Prozess auch nicht aufhalten. «Die Menopause bedeutet: Der Eizellvorrat in den Eierstöcken ist aufgebraucht», erklärt Gynäkologin Dr. Katrin Schaudig im Gespräch mit der Apotheken Umschau.