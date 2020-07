Wie man Schweiss unter der Brust den Garaus macht

Weil das Leben ungerecht ist, kann es im Ernstfall sogar noch schlimmer werden: Während die Freundinnen mit A-C Cups sich fröhlich den 35. Bikini des Sommers bestellen, versuchen wir irgendwie durch den Tag zu kommen. Unsere bereits gereizte Haut bietet den perfekten Nährboden für bakterielle oder Pilzinfektionen, die sogar ärztliche Behandlung erfordern können. Kurzum: Schweiss unter den Brüsten ist der Feind und sollte unter allen Umständen so gut wie möglich vermieden werden. Das klingt jetzt leichter gesagt als getan. Aber wir würden hier nicht so fröhlich-optimistisch schreiben, hätten wir nicht ein paar Hacks parat, die dem «Underboob Sweat» an den Kragen rücken.