Wie sich die Wechseljahre auf die Psyche auswirken

Wann braucht es Medikamente?

Depressionen werden in leichte, mittlere und schwere Episoden unterteilt. Bei leichten Ausprägungen, so haben Studien gezeigt, ist die Psychotherapie am erfolgreichsten, bei mittleren und schweren Depressionen ist es eine Kombination von Psychotherapie und medikamentöser Behandlung. Bei der Wechseljahr-Depression kann zudem eine Hormontherapie helfen.