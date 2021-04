Seit letztem Herbst steht die Freiburgerin an der Spitze des Apothekerverbands. In einer Kampfwahl hat die Mutter von drei Kindern zwischen 24 und 27 Jahren den amtierenden Präsidenten geschlagen. «Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne», sagt sie heute. Ihr zweiter Mann, der ehemalige Berner Kantonsarzt Jan von Overbeck, 66, wurde kürzlich pensioniert und erbte von seinen Eltern in Saint-Prex VD ein Grundstück, das sie mit einem Café beleben wollen. Zudem erhoffte sie sich mehr Zeit für die Familie – zusammen haben sie acht Kinder und zwei Enkel.