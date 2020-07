Im ZIEL (Zurich Interaction and Expression Laboratory) erforscht Hofmann, wie man Emotionen und Kommunikationssignale aus der Mimik und der Körpersprache lesen kann. Dazu werden die Reaktionen von Probanden mit der Kamera festgehalten. «Über Video besteht die Möglichkeit, 25 Bilder pro Sekunde anzusehen und die Mimik zu studieren.» Für ihre Doktorarbeit hat die 35-Jährige untersucht, wie wir 16 positive Emotionen unterschiedlich ausdrücken. Es sind winzig kleine Bewegungen, die den Unterschied zwischen einem zufriedenem und einem dankbaren Lächeln machen. Mit blossem Auge ist diese Mikromimik nicht wahrnehmbar. «Das Einzige, was wir im echten Leben erkennen können, ist ein unechtes, vorgetäuschtes Lachen», so Hofmann. Nämlich dann, wenn sich die äusseren Augenwinkel nicht mitbewegen – sprich: wenn die Augen nicht mitlachen.