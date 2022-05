Ab wann sind wir zu alt für lange Haare oder Leggings?

«Ab 40 sind lange Haare peinlich». «Die Zeit von Shorts habe ich hinter mir». «Ärmellose Tops sind nur etwas für Teenager». – Millionen Frauen (nicht nur die in der Studie) denken und sagen solche grausamen Dinge zu sich und zu anderen. Und Mütter sagen es ihren Töchtern. Es sind diese Gedanken, die immer noch dazu führen, dass gestandene Vorstandsvorsitzende mit Tränen in den Augen und dem engen Rock in der Hand nach Feierabend in der Umkleidekabine stehen. Weil es eben nicht okay ist, so auszusehen, wie die Frau, die man ist oder wie die, die man mal war, als man jünger war. Dabei sind wir doch alle wirklich langsam too old, to give a shit.