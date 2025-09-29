Momente bewusst wahrzunehmen, also diese ohne Ablenkungen zu geniessen, ist im Alltag nicht immer ganz leicht. In einer schnelllebigen Gesellschaft fällt es oft schwer, sich auf eine Sache zu fokussieren. Mit diesen Tipps gestaltet ihr euer Leben etwas achtsamer:
Handy Detox
Das Handy einfach mal zur Seite legen! Das soll nicht heissen, dass die tägliche Begleitung nicht mehr benutzt werden darf. Es geht vielmehr darum, das Handy bewusster zu verwenden. Schaut zum Beispiel im Bus oder Tram einfach mal aus dem Fenster, statt ständig ins Smartphone zu starren. Ist man mit Kolleg*innen unterwegs, bleibt das Teil in der Tasche, statt immer auf Abruf bereit zu sein. Wer nicht diszipliniert genug ist, lädt eine App herunter, die Pausen vom Device fördern. «Siempo» lässt zum Beispiel nur alle 30 Minuten Nachrichten durch.
Dinge unternehmen
Allein in ein Restaurant zu gehen oder ein Wochenende ohne Begleitung zu verreisen, ist für viele ein Hindernis. Dabei sollte es jede*r einmal ausprobiert haben. Schliesslich muss auf niemanden Rücksicht genommen werden – und auch das kann entschleunigend wirken. So kann man sich besser auf den Moment konzentrieren, es lässt sich neue Energie tanken und die eigenen Bedürfnisse stehen für ein paar Stunden oder Tage auf der Prioritätenliste ganz oben.
Mindfulness
Generell kann für mehr Achtsamkeit im Alltag gesorgt werden, indem man versucht, sich auf nur eine Aufgabe oder Aktion zu konzentrieren. Sich also seinen Tätigkeiten mehr bewusst zu werden, ob das nun eine Dusche ist, bei der man sich voll und ganz auf das Gefühl fokussiert oder eben eine bewusste Pause der Erreichbarkeit durch das Weglegen des Handys.
Dieser Artikel wurde erstmals am 31. August 2022 publiziert.