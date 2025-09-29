Handy Detox

Das Handy einfach mal zur Seite legen! Das soll nicht heissen, dass die tägliche Begleitung nicht mehr benutzt werden darf. Es geht vielmehr darum, das Handy bewusster zu verwenden. Schaut zum Beispiel im Bus oder Tram einfach mal aus dem Fenster, statt ständig ins Smartphone zu starren. Ist man mit Kolleg*innen unterwegs, bleibt das Teil in der Tasche, statt immer auf Abruf bereit zu sein. Wer nicht diszipliniert genug ist, lädt eine App herunter, die Pausen vom Device fördern. «Siempo» lässt zum Beispiel nur alle 30 Minuten Nachrichten durch.