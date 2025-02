Fazit

All in all solltet ihr dieses Jahr eure Entscheidungen gründlich überdenken, eure Kreativität und Weiterentwicklung fokussieren, Freundschaften und Beziehungen pflegen, Konflikte ruhig lösen, auf euer körperliches und mentales Wohl achten und bloss keine riskanten Investitionen eingehen. Jetzt ist die richtige Zeit für einen Neubeginn!