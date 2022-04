Waage – Meerschweinchen

Die Waage liebt Nähe, ist zutraulich und gesellig. Sie braucht viel Liebe, genau so wie ein kleines, wuscheliges Meerschweinchen. Dieses braucht nicht ganz so viel Arbeit wie ein Hund oder eine Katze, bereitet aber zwischen dem 24. September und 23. Oktober geborenen Menschen genauso viel Freude. Waagen sind zudem Du-orientiert und kümmern sich liebevoll um ihr Umfeld, was dem kleinen, quiekenden Vierbeiner zugutekommt.