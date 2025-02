«Die Hände sprechen mit, ob sie ruhig auf dem Tisch liegen oder via Handgesten in die Kommunikation einfliessen», sagt Nadine Kunz von der Praxis Wegbegleiter. Sie ist überzeugt, dass die Hände vieles unserer Seelen wiederspiegeln. «Die Hände sind unsere Energiekarten. In den Fingerspitzen liegen Nervenfasern, die über Energiebahnen mit verschiedenen Organen in Verbindung stehen.» Kunz bietet Coachings an. Und während ihrer Gesprächssitzungen lässt sie ihr Wissen über die Handlesekunst mit einfliessen.

Dabei müsse man grundsätzlich zwischen Chiromantie und Chirologie unterscheiden. Ersteres befasst sich mit der Zukunftsdeutung – bei der Chirologie geht es um Persönlichkeits- und Seelenpsychologie. Ihr Themengebiet.