Die 10 häufigsten Träume und was sie bedeuten

Ihr seid wieder zurück in der Schulzeit und eine grosse Prüfung steht an? Dieser Traum könnte auf eine aktuelle Herausforderung an eurem Arbeitsplatz hinweisen. Das kann eine Beförderung, ein Gespräch oder ein neuer Kunde sein – also alles, was dafür sorgt, dass ihr euch beweisen müsst. Prüfungsängste oder Angst vor dem Versagen könnten zudem ein Indikator dafür sein, dass ihr zurzeit mit euch selbst nicht so richtig im Reinen seid oder sogar an euch zweifelt.