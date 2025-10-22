Die optimale Balance zwischen Arbeit und Freizeit

«Was willst du mal werden, wenn du gross bist?», wurde man als Kind immer gefragt. «Pilot», «Coiffeuse», «Mami» (ja, das ist auch ein Job), haben wir dann als Antwort rausposaunt. Als Kind sprudeln Elan und Lust auf Neues tagtäglich aus der Seele. Das ist heute anders: Wir sind unsicher, unmotiviert und warten sowieso ständig nur darauf, dass endlich wieder Wochenende ist. Aber wann ist der Sprudel des Elans eigentlich verebbt? Existieren Traumjobs nicht mehr? Und was ist ein «Traumjob» überhaupt? Andrea Keller, Karrierecoacherin und Laufbahnberaterin, liefert Antworten.