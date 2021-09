«Oh, wie ich bedaure, den Bikini nicht das ganze Jahr durch getragen zu haben, als ich 26 Jahre alt war. Alle Jungen, die das jetzt lesen, zieht einen an und zieht ihn nie wieder aus bis ihr 34 seid». Das schreibt Nora Ephron in ihrem Buch «I Feel Bad About My Neck: And Other Thoughts on Being a Woman». Frei übersetzt besagt der Titel: Gedanken übers Frausein beinhalten unter anderem, dass man ihnen das Altern am Hals ansieht. Und das Bedauern, seine Bikini-Jahre nicht ausgenutzt zu haben, gehört offensichtlich auch dazu.