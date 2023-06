Sport treiben

Jeder Mensch verarbeitet Stress und Sorgen anders. So schalten manche Typen am besten bei intensiver körperlicher Anstrengung ab. Der angestaute Ärger kann in einer Sportsession ohne Kollateralschaden abgebaut werden. Boxsäcke und Gewichtsstangen fangen die körperlichen Ausbrüche auf. Wir können auch die Wut über die Beine auf dem Velo abstrampeln. Egal was, Hauptsache viel Bewegung, Schweiss und Anstrengung. Am Ende einer erfolgreichen Trainingseinheit erwartet uns eine extrem befriedigende Entkräftigung. Ein Triumph für den Kopf. So schreiten wir plötzlich mit geradem Rücken und erhobenem Haupt, völlig leichtfüssig und beflügelt daher. Auch wenn der Zustand schnell verfliegt, das Hoch gibt uns einen Kick und neue Motivation.