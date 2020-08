Wie hilft Climeworks dem Klima am meisten?

Mit dem Projekt in Island. CO2 wird mit Wasser in den Boden eingespiesen. Das Wasser vermischt sich mit dem Gestein, dort entsteht so etwas wie Kalkstein. Was wir in Hinwil tun, hilft dem Klima nicht. Was ins Gewächshaus und in die Pflanze geht, geht wieder raus. Das ist auch mit dem CO2 für Valser Wasser so. Aber es ist ein Markt. Und wichtig, um die Technologie weiterzubringen. Eine Tonne CO2 zu reduzieren, kostet bei Climeworks 600 Franken. Viel zu teuer. Ja, wir wollen bis in zehn Jahren auf 100 Franken runter. Aber wir haben viele Kunden gefunden. Jeder kann CO2 in seinem Namen versteinern lassen. Das ist eine echte Reduktion im Gegensatz zu anderen Zertifikaten. Es ist weg, im Boden.