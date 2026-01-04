Ist Putzen gut für die mentale Gesundheit?

Ablenkung gefällig?

An manchen Tagen wollen die negativen Gedanken oder der Stress einfach nicht verschwinden. Eine Ablenkung ist da immer herzlich willkommen. Putzen eignet sich dafür ausgezeichnet, da diese Aktivität auch eine leicht meditative Wirkung hat. Die konstant gleich bleibenden Bewegungen wirken beruhigend – mit einem spannenden Podcast im Ohr ist die Chance auf Ablenkung gross. Wer also mal eine Auszeit braucht um dem eigenen Gedanken-Wirrwarr zu entfliehen, greift am besten zum Staubsauger oder dem Mikrofasertuch. So verschwindet nicht nur das schlechte Mindset, sondern auch der Dreck in der Wohnung.