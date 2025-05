Jung bleiben, aber wie? Was wirklich hilft, gesund zu altern

Kann man geistig jung bleiben, ohne körperlich topfit zu sein – oder gehört das zusammen?

Ich würde sagen, idealerweise sollten wir daran arbeiten, körperlich und geistig fit zu bleiben, denn aus ärztlicher Sicht ist genau das das Ziel einer ganzheitlichen Medizin. Die alten ayurvedischen Ärzte sahen es als Selbstverständlichkeit an, dass ein Mensch 100 Jahre oder sogar älter werden kann. Heute wissen wir, dass wir das selbst in der Hand haben, wir können über unseren Lebensstil unsere Gene beeinflussen. Wie wir das genau machen, habe ich versucht in meinem Buch so spannend, so einfach, so alltagstauglich und vor allem so freudvoll wie möglich darzustellen. Das Wichtigste ist nur anzufangen, am besten gleich, denn bald ist nie.