An welche Theorie man auch glauben mag, letztlich verkörpern sie alle das Gleiche: Die Uhrzeit 22:22 ist ein Weckruf. Auch wenn euer Leben in der Regel von Glück und Erfolg geprägt ist, heisst das nicht, dass es auch automatisch so bleibt. Fangt an auf eure innere Stimme zu hören, euer Leben zu reflektieren und gönnt euch ab und an Pausen – dann sieht auch eure Zukunft wie bisher aus: rosig.