«Die grössten Barrieren für Herzensziele entstehen meist in mir selbst»

Dazu mache ich die 3-Spalten-Übung. In die erste Spalte schreibe ich unter «Ziel»: «Ich verbringe freudvolle drei Monate mit der ganzen Familie in Sumbawa.» In die zweite Spalte kommen «Massnahmen dafür»: mit Menschen reden, die das schon gemacht haben, mit der Schule Lösungen suchen für unser Lebensmodell usw. In die dritte Spalte kommt als Überschrift: «Gründe, wieso ich es nicht schaffe». Dort setze ich ein spaltenfüllendes X ein. Somit ist diese Spalte besetzt. Die grössten Barrieren für Herzensziele entstehen meist in mir selbst. Sie kommen immer ungefragt dazwischen. Falls nun etwas aufploppt, reagiere ich mit einem «Aha – dafür hat es gar keinen Platz» und widme mich der zweiten Spalte. Oft hatte ich den Gedanken: «Ach, wollen wir das wirklich? Es ist so anstrengend, das Internet ist zu schwach zum Arbeiten, ein Flipchart gibt es nicht, und die Zeitverschiebung verkompliziert alles.» Ich war kurz davor, alles hinzuschmeissen, zu Hause ist alles einfacher.