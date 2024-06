Was Wasser alles nicht kann

Mondwasser selber herstellen? So gehts!

Kristalle sind nicht das einzige Hilfsmittel, mit dem man herkömmliches Wasser aufpimpen kann. Ein-, manchmal sogar zweimal im Monat kann man sich die Kraft des Mondes zunutze machen. Was ist also Mondwasser? Wie stellt man es her und warum sollte man?