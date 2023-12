Das überrascht mich.

Ambauen: Es braucht nicht immer eine Fachperson im Boot. Aber ein Paar braucht Inputs: sei es ein Buch, einen Podcast oder ein anregendes Gespräch mit Freunden.

Meyer: Man kann auch ohne Anleitung an der Beziehung arbeiten. Relevanter finde ich, dass jeder bei sich selbst genau hinschaut. Ich höre oft – vor allem von Frauen: Mein Partner macht nichts oder will nicht an unserer Beziehung arbeiten. Das heisst doch auch: An mir selbst muss ich nichts ändern – das Problem liegt allein bei ihm. Das finde ich eine schwierige Haltung.

Ambauen: Mit mehr Selbsterkenntnis versteht man vielleicht auch eher, was in der Beziehung schiefläuft – und wird cleverer darin, den Partner ins Boot zu holen.