Wer sind diese Menschen, die Autos und Gebäude in Brand stecken, Läden plündern und sich mit der Polizei Strassenschlachten liefern?

Es gibt noch keine harten Fakten dazu, aber diverse Hypothesen. Überraschend ist ja, dass diese Protestbewegung in der Zwischenzeit extrem heterogen geworden ist, also auch im ethnischen Sinn. Es gibt viele weisse Jugendliche, die mitdemonstrieren und sich als Verbündete anbieten und den Antirassismus zu ihrer eigenen Sache machen. Aber es gibt Beobachtungen, dass sich unter die Protestierenden auch Menschen mischen, die mit dem Anliegen an sich gar nichts zu tun haben, aber aus eigenem politischen Kalkül Öl ins Feuer giessen und die Gewalt suchen, in der Hoffnung, man könne die Konfrontation noch verschärfen. Einige Rechtsextreme sprechen gar von ihrer Fantasie eines grossen Rassenkriegs, der durch die Ausschreitungen vom Zaun gerissen werden kann. Daneben hat das Urban Rioting in der afroamerikanischen Kultur auch eine politische Komponente, dass man sozusagen in den Plünderungen einen sozialrevolutionären Protest sieht. Also nach dem Motto «jetzt nehmen wir uns mal das, um uns so Gehör zu verschaffen» und so die eigene Ohnmacht über tiefsitzende Ungerechtigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Martin Luther King Jr. hat es mal so gesagt: «A riot is the language of the unheard».